По данным РГП "Казгидромет", 14 ноября в Уральске ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха составит -2 градуса, ночью -12. Чуть теплее в Атырау. Днем столбики термометров покажут 2 градуса тепла, ночью 10 градусов мороза. По прогнозом синоптиков, в Актау ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до 6 градусов тепла, ночью похолодает до -4. Ясная погода без осадков ожидается в Актобе. Температура воздуха днем составит -3 градуса днем, -15 градусов ночью.