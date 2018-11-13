9-летний Искандера около 20 часов нашли сотрудники полиции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным пресс-службы акима Уральска, мальчик был найден в 6 микрорайоне, недалеко от магазина "Алтындар". - Мальчик гулял возле магазина. Как оказалось это не первый случай, когда ребенок уходит из дома. На этот раз причиной ухода из дома послужила ссора с матерью. Этот случай обязательно будет рассмотрен городской комиссией по делам несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе акима Уральска. Напомним, 13 ноября родители 9-летнего Искандера разослали сообщение о том, что их сын вышел в школу и пропал по всем соцсетям. Его рюкзак был найден в другом районе. К поискам подключились полицейские. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  