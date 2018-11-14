Фото с сайта top-news.kz По словам президента, таких конфликтов, как соперничество Китая, России и США, мир не наблюдал давно. "Так называемый постбиполярный мировой порядок окончательно уходит в прошлое. На наших глазах формируются контуры большой Евразии. Влияние на это оказывает как меняющийся расклад между глобальными игроками, так и растущая конкуренция между глобальными державами. Обострение геополитического соперничества между Россией, США и Китайской Народной Республикой происходит не только в глобальном контексте но и в периметре большой Евразии. Сложные моменты в данном стратегическом треугольнике присутствовали всегда, если вспомнить историю, однако уровень их управляемости в последние годы резко снижается", - заметил президент. По его словам, недопонимание и просчеты в кризисных ситуациях могут привести к военной конфронтации. "Отныне масштабные кризисы возможны как никогда. В разы увеличивается вероятность инцидентов, способных перерасти в полномасштабные конфликты. (...) Критической становится ситуация с договоренностями по ликвидации ракет средней и малой дальности. В подвисшем состоянии остается вопрос о продлении договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, который действует до 2021 года. Расторжение договоров фактически обрушит систему контроля над вооружением", - предупредил Глава государства. "Мировые державы могут вернуться к гонке вооружений, человечество чувствует беспокойство за будущее своих детей и за сегодняшний период", - добавил Назарбаев. Глава государства выразил надежду на то, что обсуждения в рамках заседания Astana Club принесут пользу всему миру. "Я предложил площадку Астаны для встречи четырех сил, которые могли бы сесть и спокойно обсудить проблемы - экономические, политические, военные, иные. Я бы считал необходимым обновление Хельсинкского заключительного акта 1975 года, который произошел в разгар "холодной войны", - сообщил Назарбаев. Он предложил Астану для переговоров России, США, Китая и ЕС "Предлагаю в этой связи провести конференцию по безопасности и сотрудничеству в 2020 году, к 45-летию принятия этого стратегического документа. Понимаем, что процесс заключения новых соглашений будет непростым, тем более, некоторые великие державы считают за благо работать в двухстороннем порядке, а не в многостороннем формате. Безусловно, в этом деле многое будет зависеть от позиции мировых держав. В этой связи хотелось бы призвать мировые державы к совместной деятельности по заключению нового соглашения", - отметил президент.