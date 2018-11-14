Иллюстративное фото из архива "МГ" - Общественный прием проводится с привлечением представителей местных исполнительных органов, НПП «Атамекен», неправительственных организаций, субъектов естественной монополий и СМИ. С начала года в департамент поступило 184 обращения, из них 57 удовлетварено, по 67 дано разъяснение, по обращениям заявителей 14 прекращено, 31 обращение перенаправлено в другой государственный орган по принадлежности. Вместе с тем мы проводим анализ по исполнению тарифных смет и инвестиционных программ. Так, по итогам 2017 года, установлен возврат потребителям путем введения компенсирующего тарифа на общую сумму 242,7 млн тенге по 25-ти субъектам естественных монополий. Только по АО «Трансэнерго» выявлен необоснованный доход в размере 8,9 млнтенге и введен компенсирующий тариф с 1 августа 2018 года, - сообщили в департаменте КРЕМ, добавив, что на сегодняшней день рассматривается вопрос об указании в квитанциях суммы возврата отдельной строкой . Как стало известно, департамент совместно прокуратурой Актюбинской области провел анализ в деятельности ТОО «Актобеэнергоснаб» по услуге электроснабжения. По результатам анализа выявлен необоснованно полученный доход в размере 122,1 млн тенге. В итоге с 1 сентября 2018 года снижен тариф для прочих потребителей на 0,42 тенге или 2,3% (с 18,37 тг/кВтч до 17,95 тг/кВтч). Также рассматривается вопрос о снижении тарифа на данную услугу еще на 314 млн тенге. - Теперь, общественный прием граждан будет проводиться на регулярной основе. Так, до конца ноября текущего года запланирован выезд по 5 районам Актюбинской области в Айтекебийском районе с. Комсомол, в Хромтауском районе г. Хромтау, в Мугалжарском районе г. Кандыагаш, в Алгинском районе г. Алга, Мартукском районе с. Мартук и 2 районах города Актобе в районе Алматы, Астана, - сообщили в департаменте КРЕМ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.