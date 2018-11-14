Такие растения как полынь, пырей и тополь пугают тех, кто страдает сезонной аллергией на цветение. Кроме этого, аллергию могут вызвать такие деревья как: береза, клен, ольха, тополь и другие. Большинство людей сразу не понимают, что у них аллергия, ведь симптомы очень схожи с простудой. Избавиться от нее навсегда нельзя, уверяют специалисты, но аллергия поддается профилактике, главное - правильно подобрать лечение. Иногда помогает смена климата, самое опасное, что, если аллергию запустить, она перерастает в астму. - Я приехала из Теректинского района. Постоянно наблюдаюсь у врача, стою на учете с астмой уже 20 лет, а сначала у меня была просто аллергия, - рассказывает жительница ЗКО Айсулу ЕСЕНГАЛИЕВА. На сегодняшний день в западном регионе насчитывается около 600 человек, которые страдают этим заболеванием и с каждым годом цифра растет. Астма – это последствия аллергии, а ее главная причина нарушение иммунитета, ведь у человека появляется гиперчувствительность к белкам аллергенов. Проверить себя теперь можно в аллергоцентре, который открыли при областной многопрофильной больнице, в бывшем диагностическом центре. - Мы будем проводить все обследования, которые требуются для выявления причин аллергии. Обследуем детей и взрослых с диагнозом крапивница и другие. В Уральске большое количество пациентов с поллинозом, это те, у кого вызывает аллергию сезонное цветение растений, - говорит врач-аллерголог Зауре УРТАНБАЕВА. Ранее люди с аллергией ездили в другие города за консультацией, ведь в нашей области специалистов в этой сфере очень мало. Теперь у таких пациентов появилась возможность лечиться, не выезжая за пределы. - В чем раньше была проблема? Пациенты консультировались у одного специалиста, анализы ехали сдавать в другие места, там очередь, и приходилось ехать в близлежащие регионы. Сегодня на базе диагностического корпуса, аллерголог и лаборатория сконцетрированы в одном месте. Поэтому пациенту будет удобно, прийти, все на месте сдать и получить квалифицированную консультацию специалиста. Тем самым мы снижаем отток пациентов, они остаются у нас на местах. Кроме взрослого аллерголога будет еще и детский. Врачи местные, раньше они работали в разных местах, кто-то в частном кабинете, кто-то в поликлиниках, а мы их собрали. На этом мы не останавливаемся, мы ищем дополнительные кадры, чтобы усилить работу, - сказал директор ГКП на ПВХ «Областная многопрофильная больница» Арман БАЙДЕУОВ. В лаборатории будет проводиться полная диагностика всех видов аллергии. Здесь также можно заранее пройти обследование и узнать, что именно у вас может вызвать аллергию. - Последний новейший метод - это ДНК-диагностика любого гельминта, этот метод единственный на весь Казахстан и введен только у нас, он является самым достоверным. У нас регион очень рыбный, иногда употребляем рыбу не совсем обработанную, и часто у человека выявляется описторхоз, а его наличие выдает аллергию, - говорит врач-лаборант Лаззат АШАРБЕКОВА. Во время пика аллергии, специалисты рекомендуют меньше времени проводить в местах, где растут «опасные» деревья и травы, а гулять лучше после дождя.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.