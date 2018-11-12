По словам соседей, 80-летний мужчина страдал онкологическим заболеванием, и за последние полгода его состояние заметно ухудшилось. – За ним ухаживала супруга. Жили они вдвоем Дети есть, но они уже взрослые. Утром соседка ушла в поликлинику. Я живу напротив. Вдруг слышу крик. Я прибежала и увидела, что он лежит возле сарая, весь в крови. Рядом валялся нож. Мы накрыли его. Приехала скорая. Врачи сказали, что он уже умер, - рассказала соседка семьи Любовь ЩУКИНА. Как рассказали в управлении здравоохранения ЗКО, мужчина умер до приезда скорой помощи. – Мужчина 1938 года рождения умер от ножевого ранения передней брюшной полости. Скорую вызвала супруга, - отметила пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусунова. Были ли это самоубийством или убийством предстоит выяснить полиции.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.