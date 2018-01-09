СпецЦОН будет располагаться в поселке Зачаганск. По словам заместителя акима ЗКО Игоря СТЕКСОВА, в новом ЦОНе автолюбители смогут получать водительские удостоверения и переоформлять автомобили. - В спецЦОНе будут оказываться услуги по выдаче водительских прав, получению осударственных регистрационных номеров и прочие, связанные с автомобилями. Мы планируем его открытие уже в первом квартале этого года, - пояснил замакима.