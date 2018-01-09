Заместитель акима ЗКО Игорь СТЕКСОВ заявил, что ЦОН для автомобилей планируется открыть в первом квартале 2018 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". СпецЦОН будет располагаться в поселке Зачаганск. По словам заместителя акима ЗКО Игоря СТЕКСОВА, в новом ЦОНе автолюбители смогут получать водительские удостоверения и переоформлять автомобили. - В спецЦОНе будут оказываться услуги по выдаче водительских прав, получению осударственных регистрационных номеров и прочие, связанные с автомобилями. Мы планируем его открытие уже в первом квартале этого года, - пояснил замакима. Фото Медета МЕДРЕСОВА