Специальные автобусы будут ездить в выходные в Атырау

Специальные автобусы будут ездить до рынка "Сарайшык", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате города Атырау, 16 и 17 ноября в городе будет проводиться праздничная ярмарка ко Дню работников сельского хозяйства, пищевой и обработанной промышленности. – Для того, чтобы горожане и гости областного центра смогли попасть на большую ярмарку, в городе будут курсировать специальные автобусы до рынка «Сарайшык». Ярмарка начнется в 9.00 и продолжится до 13.00. В ней будут участвовать городские и районные предприниматели, которые предложат кач