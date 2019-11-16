Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Специальные автобусы будут ездить в выходные в Атырау

Специальные автобусы будут ездить до рынка "Сарайшык", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате города Атырау, 16 и 17 ноября в городе будет проводиться праздничная ярмарка ко Дню работников сельского хозяйства, пищевой и обработанной промышленности. – Для того, чтобы горожане и гости областного центра смогли попасть на большую ярмарку, в городе будут курсировать специальные автобусы до рынка «Сарайшык». Ярмарка начнется в 9.00 и продолжится до 13.00. В ней будут участвовать городские и районные предприниматели, которые предложат кач
Арайлым Усербаева
Специальные автобусы будут ездить в выходные в Атырау
Специальные автобусы будут ездить до рынка "Сарайшык", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате города Атырау, 16 и 17 ноября в городе будет проводиться праздничная ярмарка ко Дню работников сельского хозяйства, пищевой и обработанной промышленности. – Для того, чтобы горожане и гости областного центра смогли попасть на большую ярмарку, в городе будут курсировать специальные автобусы до рынка «Сарайшык». Ярмарка начнется в 9.00 и продолжится до 13.00. В ней будут участвовать городские и районные предприниматели, которые предложат качественную продукцию по доступным ценам. Для удобства некоторые автобусы будут следовать до рынка«Сарайшык», где развернется большая сельхозярмарка, - сообщили в городском акимате. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
автобусы ярмарка продукция

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article