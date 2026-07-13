Спешил в больницу: в Уральске суд отменил штраф водителю, который спасал жизнь человеку

Мужчина доказал, что нарушил правила дорожного движения в состоянии крайней необходимости, спасая жизнь человеку.

В Специализированном суде по административным правонарушениям Уральска рассмотрели жалобу местного жителя. Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, ранее полицейские выписали ему штраф за превышение скорости.

Однако автомобилист с наказанием не согласился и пошел в суд. В зале заседания мужчина объяснил, что гнал на высокой скорости не просто так - его знакомой резко стало плохо. Чтобы спасти ей жизнь, он был вынужден в кратчайшие сроки доставить её в областную многопрофильную больницу.

Слова водителя полностью подтвердились: суд изучил записи с видеокамер, медицинские документы из больницы и выслушал свидетелей.

Служители фемиды пришли к выводу, что мужчина действовал в состоянии крайней необходимости (ст. 37 КоАП РК). Он спасал здоровье человека, а вред от превышения скорости оказался значительно меньше, чем потенциальная трагедия, которую он предотвратил.

В итоге суд отменил полицейское предписание о штрафе и полностью прекратил производство по делу из-за отсутствия состава правонарушения. Постановление суда уже вступило в законную силу.