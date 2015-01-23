Об этом стало известно сегодня, 23 января, на сессии областного маслихата, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". sessiya3 На сессии маслихата руководитель областного управления предпринимательства Аслан ДЖАКУПОВ отчитался о развитии государственных программ и предпринимательства в регионе в целом. По его словам,  рост наблюдается практически во всех отраслях экономики региона. Так, к примеру, рост строительной индустрии в 2014 году составил 30%, металлургической промышленности на 18,5%, машиностроения на 9% и нефтепереработки на 6,6%. Что касается программы форсированного индустриально-инновационного развития, то и она развивается наилучшим образом. По программе ФИИР в прошлом году в ЗКО был открыт уральский трансформаторный завод по производству силовых трансформаторов, 90% производства которого направляется на экспорт, и завода по производству ячеистого бетона. По его словам, проводится в регионе и работа по привлечению инвестиций. - В области началась работа по созданию индустриальной зоны, - рассказал Аслан ДЖАКУПОВ. - В прошлом году состоялась поездка в Турцию, где были посещены две индустриальные зоны. В данный момент проведены переговоры с турецким холдингом "Актур групп", они разработали концепцию развития нашей индустриальной зоны. По итогам переговоров на территории Уральска зарегистрирован земельный участок для создания индустриальной зоны. Также в этом году СПК "Орал" объявило тендер на разработку технико-экономического обоснования данного проекта. Уже 4 инвестора изъявило желание открыть свои производства на  территории индустриальной зоны. К слову, как отметил руководитель управления, в прошлом году экспорт области в страны Таможенного Союза увеличился, а импорт сократился на 9%. sessiya1 sessiya2 Фото Медета МЕДРЕСОВА