В том же Казталовском районе в селе Кайынды построили дом культуры площадью 3 600 квадратных метров. На открытие объектов приехал аким области Нариман Торегалиев, депутаты областного маслихата, ветераны спорта и жители района.

Современный спортивный комплекс на 320 мест и Дом культуры площадью 3600 квадратных метров построили в Казталовском районе. Об этом в областном акимате. На открытии объектов присутствовали аким области Нариман Турегалиев, депутаты областного маслихата, ветераны спорта и жители района.

— Развитие спорта в сельской местности положительно влияет на здоровье и образование молодежи. В Казталовском районе мы вводим в эксплуатацию объект, важный для развития спортивной индустрии и важный для повышения потенциала района. Пусть спорткомплекс служит на благо народа, — сказал аким области.

В комплексе есть залы для волейбола, мини-футбола, баскетбола, бокса, дзюдо и борьбы. Жители поселка теперь могут заниматься спортом в свободное время.