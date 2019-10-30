Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Спортивный комплекс для студентов открылся в Уральске

В одном из крупнейших высших учебных заведений области в ЗКАТУ им.Жангир хана состоялось открытие нового спортивного комплекса «Сұңкар», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Здесь студенты вуза отныне смогут заниматься по 18 видам спорта. Спортивный комплекс разделён на несколько залов — для интеллектуальных игр, настольного тенниса, тренажерный зал, фитнес-центр , атлетический зал, и зал для занятия казак куреси и дзюдо. По словам руководства комплекса, молодым спортсменам здесь можно будет получить разряд по тому или иному виду спорта. Кроме того, в новых залах, которые оснащены самым
Дана Рахметова
Спортивный комплекс для студентов открылся в Уральске
В одном из крупнейших высших учебных заведений области в ЗКАТУ им.Жангир хана состоялось открытие нового спортивного комплекса «Сұңкар», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Здесь студенты вуза отныне смогут заниматься по 18 видам спорта. Спортивный комплекс разделён на несколько залов — для интеллектуальных игр, настольного тенниса, тренажерный зал, фитнес-центр , атлетический зал, и зал для занятия казак куреси и дзюдо. По словам руководства комплекса, молодым спортсменам здесь можно будет получить разряд по тому или иному виду спорта. Кроме того, в новых залах, которые оснащены самым современным спортивным инвентарем, смогут заниматься не только студенты Западно-Казахстанского аграрно-технологического университета им. Жангир хана, но и студенты других учебных заведений, а также вся желающая молодёжь областного центра. - Этот масштабный спортивный объект был открыт в целях приобщения молодежи к спорту, пропаганды массового спорта. За годы работы университет воспитал немало чемпионов. Среди которых, борцы Олжас Сулейменов и Ерназар Хамзин. А так же наш первокурсник Бейбит Мадиев, который сейчас вошел в национальную сборную по дзюдо. Наши воспитанники непременно станут чемпионами и поднимут флаг страны на мировых аренах, - с уверенность заявил директор спортивного комплекса «Сункар» Асхат Окшебаев. Необходимо отметить, что учащиеся вуза и ранее активно занимались спортом. Команды ЗКАТУ им.Жангир хана являются призерами многих соревнований по волейболу, баскетболу и боевым искусствам. Нужно отметить, что студенты ЗКАТУ имени Жангир хана также были рады этому событию. - Я давно хотел ходить на борьбу, но мне было далеко ездить, а это неудобно. Теперь я запишусь и буду ходить, - рассказал Аслан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
открытие спорткомплекс

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article