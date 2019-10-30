Спортивный комплекс для студентов открылся в Уральске

В одном из крупнейших высших учебных заведений области в ЗКАТУ им.Жангир хана состоялось открытие нового спортивного комплекса «Сұңкар», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Здесь студенты вуза отныне смогут заниматься по 18 видам спорта. Спортивный комплекс разделён на несколько залов — для интеллектуальных игр, настольного тенниса, тренажерный зал, фитнес-центр , атлетический зал, и зал для занятия казак куреси и дзюдо. По словам руководства комплекса, молодым спортсменам здесь можно будет получить разряд по тому или иному виду спорта. Кроме того, в новых залах, которые оснащены самым