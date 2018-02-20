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Спортивный вызов бросили акиму ЗКО (видео)

Спортивный вызов акиму ЗКО Алтаю КУЛЬГИНОВУ на своей страничке в Instagram бросил аким Актобе Ильяс ИСПАНОВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" . Фото из архива "МГ" Как говорил Ахмет Байтурсынов, мы должны поддержать свой народ, в частности тех, кто сейчас представляет нашу страну на Олимпиаде. Вперед Казахстан, – написал Ильяс ИСПАНОВ на своей странице в Instagram. Предложение покататься на лыжах приурочено к поддержке казахстанских спортсменов на Олимпийских играх. — Дорогие казахстанцы! В этот солнечный, морозный день мы хотим пожелать нашей сборной хорошего настроя на победу. Сего
Кристина Кобина
Спортивный вызов бросили акиму ЗКО (видео)
Спортивный вызов акиму ЗКО Алтаю КУЛЬГИНОВУ на своей страничке в  Instagram бросил аким Актобе Ильяс ИСПАНОВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" .
Фото из архива "МГ" Как говорил Ахмет Байтурсынов, мы должны поддержать свой народ, в частности тех, кто сейчас представляет нашу страну на Олимпиаде. Вперед Казахстан, – написал Ильяс ИСПАНОВ на своей странице в Instagram. Предложение покататься на лыжах приурочено к поддержке казахстанских спортсменов на Олимпийских играх. — Дорогие казахстанцы! В этот солнечный, морозный день мы хотим пожелать нашей сборной хорошего настроя на победу. Сегодня наша команда собралась проехаться на лыжах. В лице акима города Ильса ИСПАНОВА хотим эту эстафету передать ЗКО Алтаю КУЛЬГИНОВУ, – сказал в опубликованном видеоролике 25-кратный чемпион РК по гиревому спорту Евгений ГОНЧАРОВ.

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Видео взято со страницы Instagram Ильяса ИСПАНОВА
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