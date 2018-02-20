Спортивный вызов бросили акиму ЗКО (видео)

Спортивный вызов акиму ЗКО Алтаю КУЛЬГИНОВУ на своей страничке в Instagram бросил аким Актобе Ильяс ИСПАНОВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" . Фото из архива "МГ" Как говорил Ахмет Байтурсынов, мы должны поддержать свой народ, в частности тех, кто сейчас представляет нашу страну на Олимпиаде. Вперед Казахстан, – написал Ильяс ИСПАНОВ на своей странице в Instagram. Предложение покататься на лыжах приурочено к поддержке казахстанских спортсменов на Олимпийских играх. — Дорогие казахстанцы! В этот солнечный, морозный день мы хотим пожелать нашей сборной хорошего настроя на победу. Сего