Фото с сайта Vesti.kz Кроме этого, Абзал Ажгалиев станет также капитаном олимпийской сборной в Пхенчхане. Сам спортсмен находится на сборах в Голландии. - Только сегодня узнал, что меня выбрали знаменосцем сборной Казахстана на Олимпийских играх. Сказать, что я был удивлен – значит ничего не сказать. Это огромная честь для каждого спортсмена, и я очень рад и горд, что право нести флаг доверили именно мне. Спасибо Национальному Олимпийскому комитету страны за оказанное доверие. Постараюсь оправдать возложенные на меня надежды, - комментирует Абзал Ажгалиев. В настоящее время спортсмену готовится специальная парадная форма, которая будет исполнена в национальном стиле и в соответствии с современными тенденциями. Абзал Ажгалиев – Казастанский шорт-трекист, родился 30 июня 1992 года в г.Уральск. Участник Олимпийских игр 2014 года – 5 место (командная эстафета), первый в истории Республики Казахстан победитель этапа Кубка Мира (Солт Лейк Сити 2016/2017), двукратный серебряный призер этапов Кубка Мира 2016/2017, двукратный бронзовый призер этапов Кубка Мира 2016/2017 (в составе командной эстафеты), серебряный призер Всемирной зимней Универсиады 2017, бронзовый призер в командной эстафете зимних Азиатских игр Саппоро 2017. На Олимпиаде в Пхенчхане представит Казахстан на дистанции 500 м.