МолдашевС 22 по 28 февраля 2015 года в Кызылорде прошел республиканский турнир сильнейших по боксу, посвященный 550-летию Казахского ханства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления спорта ЗКО. В турнире сильнейших западноказахстанский спортсмен Сагындык МОЛДАШЕВ занял 1 место в весовой категории 52 кг. Он был принят членом в экспериментальную команду Республики Казахстан. Спортсмен провел 4 боя, и во всех одержал победу.