Спортсменка из Уральска завоевала «бронзу» на зимней Универсиаде в Италии

С 13 по 23 января в итальянском городе Турин проходила XXXII зимняя Универсиада-2025. Соревнования проходили по 11 видам спорта, в них приняли участие более 1400 спортсменов из разных уголков мира.

С 13 по 23 января в итальянском городе Турин проходила XXXII зимняя Универсиада-2025. Соревнования проходили по 11 видам спорта, в них приняли участие более 1400 спортсменов из разных уголков мира.

В составе казахстанской сборной выступала спортсменка из Уральска Алина Ажгалиева. В смешанных командных соревнования девушка выступала вместе с Маликой Ермек, Яной Хан, Валерием Клименко и Динмухамедалдияром Тажибаем. Сборная смогла завоевать бронзовую медаль. «Золото» досталось спортсменам из Южной Кореи, обладателями «серебра» стала сборная Китая.

– Команда была подготовленная, немного не хватило в тактическом плане, может быть и в физическом. Можно было бы и первое место занять, но конкуренция была очень сильной. Вообще на финише мы были вторые, но мы немного нарушили правила и получили дисквалификацию, - прокомментировала победу Алина Ажгалиева.

Всего в копилке сборной Казахстана 11 медалей – три золотые, три серебряные и четыре бронзовые. С этим показателем Казахстан занимает девятое место в медальном зачете. На первом месте спортсмены-студенты из Франции, на второй строчке расположились представители Финляндии, а тройку лучших замыкает команда Германии.