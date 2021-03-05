Личность 17-летнего подростка установлена. Он был студентом, обучался бесплатно и получал стипендию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Подросток спрыгнул с моста в Уральске Подросток спрыгнул с путепровода в поселке Деркул и разбился насмерть 4 марта в 7.00. В департаменте полиции ЗКО отметили, что личность подростка была установлена. Ему было 17 лет. - В настоящее время начато досудебное расследование по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства", в рамках которого будут отработаны все версии, такие как буллинг, сложные отношения с родителями, сверстниками. Назначены ряд экспертиз. Другие подробности в интересах следствия не разглашаются, - пояснили в пресс-службе ведомства. Также стало известно, что погибший был студентом и обучался на втором курсе одного из колледжей Уральска. Заместитель директора колледжа по воспитательной работе рассказала, что подросток с марта прошлого года обучался дистанционно. - Тем не менее, он был очень контактным, дисциплинированным и не агрессивным. К нему никогда не было никаких замечаний, - отметила она. - Очень жаль, что так получилось, выражаем соболезнования родным и близким. Он обучался бесплатно, получал стипендию и был из многодетной семьи. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.