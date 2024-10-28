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Происшествия Социум

Стали известны подробности пожара в крупном ТРЦ Атырау

По предварительным данным, пожар начался со склада магазина детской одежды. На месте создали штаб и приступили к тушению пожара. За медицинской помощью обратилась 34-летняя беременная женщина, которая отравилась запахами дыма сгоревших товаров. Её передали врачам скорой помощи.
Арайлым Усербаева
Стали известны подробности пожара в крупном ТРЦ Атырау

27 октября около 19:00 в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Атырау Baizaar начался пожар. По данным пресс-службы регионального ДЧС, из здания пришлось эвакуировать 80 человек, 45 из которых - дети. 

По предварительным данным, пожар начался со склада магазина детской одежды. На месте создали штаб и приступили к тушению пожара. За медицинской помощью обратилась 34-летняя беременная женщина, которая отравилась запахами дыма сгоревших товаров. Её передали врачам скорой помощи. 

Локализовать пожар удалось в 21:58, в 22:50 - он был полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 1000 квадратных метров. 

– Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов в электрощитовой. В тушении пожара в общей сложности задействовано 92 личного состава и 12 единиц техники. Также на месте происшествия специалисты-психологи оказали психологическую помощь эвакуированным людям и предпринимателям. Работали две бригады скорой помощи, четыре сотрудника ГУ «Центр медицины катастроф», 50 полицейских, 23 единицы техники и учреждения экстренного реагирования, - сообщили в ДЧС Атырауской области. 

В связи со сложившейся ситуацией, с 27 октября в кризисном центре ДЧС Атырауской области функционирует горячая линия: 45-14-75.

Крупный ТРЦ горит в Атырау

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