В Атырау идёт судебный процесс по делу об убийстве чемпиона мира по грепплингу Есенбека Сигуатова, сообщает «Акжайык». 18-летний чемпион Азии умер от огнестрельного ранения в Атырау Фото с сайта azh.kz На скамье подсудимых – два сотрудника (теперь уже бывших) департамента полиции Атырауской области. Хотя после убийства в ДП утверждали, что подозреваемые никогда не работали в полиции. Звезда атырауского спорта Есенбек Сигуатов был убит из огнестрельного оружия в ночь на 9 августа прошлого года во время конфликта между подростками из пригородных сёл Амангельды (Дамба) и Курмангазы с участием и парней постарше. Из материалов уголовного дела следует, что 8 августа четверо подростков из пригородного села Амангельды пошли в магазин соседнего села Курмангазы. Возле магазина стояли местные хулиганы, которые, вспомнив какой-то давний конфликт, избили визитёров. Те обратились к дамбинским «старшакам», после чего молодые люди из двух сёл около 2 часов ночи решили собраться на разборку возле вала, расположенного между Курмангазы и Амангельды. При этом 26-летний подозреваемый прихватил с собой охотничье ружьё 12-го калибра. В первый раз он выстрелил в воздух, а во второй – в сторону амангельдинцев. Пуля попала в Есенбека, поразив сердце. Тогда  чемпион скончался на месте. После этого все разбежались, а второй подозреваемый выбросил ружьё в реку. Оружие так и не нашли. В конце января этого года расследование было завершено, и дело передано в суд. Рассмотрение проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области. Одному из подозреваемых, 23-летнему отцу двоих детей предъявлено обвинение по статье 99 УК РК «Убийство», второму 26-летнему по статье 432 «Укрывательство преступления». Как стало известно, второй подозреваемый с мая 2017 года работал в дежурной части водной полиции, а первый подозреваемый с 30 апреля прошлого года там же водил полицейскую машину. Оба были уволены из органов 10 августа, то есть на следующий день после убийства Сигуатова. Первый подозреваемый находится в СИЗО и виновным себя не признаёт. Говорит, что да, у него было в ту ночь оружие, но он не стрелял. И даже показывает на истинного убийцу – своего родственника, который якобы ночью пришёл в семью и сказал, что убил человека. Судебный процесс продолжается. Напомним, во время драки был убит известный атырауский спортсмен, чемпион Азии по грепплингу Есенбек Сигуатов. Он умер от огнестрельного ранения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.