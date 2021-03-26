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Социум

Стало известно, в совершении каких преступлений подозревается чиновник в Атырауской области

В данный момент руководитель управления координации занятости и социальных программ Атырауской области Серик Хамилолла водворен в ИВС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Руководитель управления координации занятости и социальных программ подозревается в получении взятки на систематической основе. Департаментом по противодействию коррупции по Атырауской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя ГУ «Управление координации занятости и социальных программ», который в период с 2020 по 2021 годы получал от директора ТОО взятки за содействие в предостав
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Стало известно, в совершении каких преступлений подозревается чиновник в Атырауской области
В данный момент руководитель управления координации занятости и социальных программ Атырауской области Серик Хамилолла водворен в ИВС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Руководителя управления координации занятости Атырауской области задержали по подозрению в получении взятки
Руководителя управления координации занятости Атырауской области задержали по подозрению в получении взятки
Фото из архива "МГ" Руководитель управления координации занятости и социальных программ подозревается в получении взятки на систематической основе. Департаментом по противодействию коррупции по Атырауской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя ГУ «Управление координации занятости и социальных программ», который в период с 2020 по 2021 годы получал от директора ТОО взятки за содействие в предоставлении разрешения на иностранную рабочую силу и общее покровительство по ст. 366 ч.3 п. 4 "Получение взятки", ст. 367 ч.2  "Дача взятки" и ст. 190 "Мошенничество". - В соответствии со ст.201 УПК иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, - сообщили в ведомстве. Напомним, что Серик Хамилолла был назначен на должность руководителя управления координации занятости и социальных программ в феврале 2019 года. В настоящее время он водворён в ИВС. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Али ЖУМАНОВ  
взятка

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