Стало известно, в совершении каких преступлений подозревается чиновник в Атырауской области

В данный момент руководитель управления координации занятости и социальных программ Атырауской области Серик Хамилолла водворен в ИВС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Руководитель управления координации занятости и социальных программ подозревается в получении взятки на систематической основе. Департаментом по противодействию коррупции по Атырауской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя ГУ «Управление координации занятости и социальных программ», который в период с 2020 по 2021 годы получал от директора ТОО взятки за содействие в предостав