Через полмесяца увидела результат – кожа стала чистой, без угрей и жирного блеска. Волосы заблестели здоровьем. А самое главное экзема стала затухать. Еще забудьте о проблемах со стулом. Все так очистится, что даже похудеете. Исчезнет боль в суставах. Волшебное вещество – березовый деготь, избавит от многого. Доступен в любой аптеке. Перед сном, на небольшой ломтик хлеба накапайте пипеткой 5 капелек дёгтя, сжуйте и проглотите. Сразу скажу, не очень приятный вкус, но хорошее лекарство вкусным не бывает. На второй день накапайте 6 капелек, прибавляйте по 1 капле каждый день, до десяти. 10 капелек пьете - ешьте 14 дней, и пошли на ежедневное уменьшение, пока не вернетесь к 5 каплям. На такое лечение, уходит почти месяц. Запивать и заедать ничем нельзя. Хлеб можете выбрать любой – на ваш вкус. Самое главное, не пропускать и не забывать. Проводить такое лечение можно максимум два раза в год. В сезоны обострений хронических заболеваний – весна, осень. Отдыхаем 14 дней и продолжим. Все делаем также, только хлеб меняем на яблоко. И очищаем организм от всего плохого.– самое популярное средство в народной медицине, маслянистый, имеет характерный запах. Отлично лечит кожные заболевания, очищает организм, обладает прекрасными противомикробными свойствами. Помогает при: островоспалительных, инфекционных, кожных, желудочно-кишечных заболеваниях. Разного вида грибках, зудах, лишаях.Для лечения кожи: чесотка, экзема, чешуйчатый лишай, псориаз, язвы и сыпь, если не можете пройти вышеизложенный курс, приготовьте мазь. Она тоже эффективно действует. Смешайте 1 л. сливочного масла и 1 л.дегтя. Добавьте ½ л. медного купороса. Прогрейте пару минут на медленном огне, до получения однородности. Дайте остыть, держите в холодильнике. Наносите на очаг воспаления 1 раз в день. Противопоказания: период беременности и грудного кормления, аллергии. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!