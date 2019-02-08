Кожаная мебель всегда подчеркивает статусность, и украшение любого интерьера. Эта мебель износоустойчивая и прочная, долговечна в эксплуатации. Кожа - натуральный, огнеустойчивый материал. Но за натуральным всегда надо правильно ухаживать, сохранить качество и внешний вид на уровне длительное время.Чтобы выбрать правильное средство надо знать из чего сделана ваша мебель. Лучшее сырье для изготовления считается кожа быков или коров. Но сегодня можно купить и из дикого животного. Натуральные цвета кожи - черный, коричневый и бежевый, поэтому определить крашеное покрытие или нет очень просто. Хоть сейчас используют натуральные, безопасные красители - это пригодится при выборе чистки изделия.Кожаные изделия не требуют ухода каждый день. Просто время от времени вытирайте пыль мягкой сухой тряпочкой или пылесосом. Насадка для щелей поможет убрать труднодоступные места.Очистить от грязи поможет мыльный раствор. Протрите влажной намыленной тканью. Только не трите мебель куском мыла напрямую.Кожа хорошо впитывает влагу – ткань, который вытираете должна быть просто влажной. Не дайте пропитаться водой поверхности – это может привести к повреждениям. Убрать остатки пены можно сухим полотенцем. И дайте время просохнуть. В инструкции, которую дают при продаже, должны быть указаны средства, разрешенные для чистки. Если у вас ее нет, сделайте тест - чистку в незаметном месте. Можно протестировать несколько моющих средств сразу. Выводы можно делать после полного высыхания. Убедитесь, что цвет не пострадал и тогда приступайте к полной обработке. Никогда не используйте фен для сушки. Высокие температуры, прямые солнечные лучи вредны для кожаных изделий. Когда естественного высохнет все, нанесите увлажняющее средство. Это восстановит потерянную влагу, сохранит эластичность поверхности. Кондиционер можно приготовить дома. Нужно смешать столовый уксус с оливковым маслом в пропорции 1:2. Нанести немного на чистую хлопчатобумажную ткань, аккуратно обработайте покрытие и оставьте на 12 часов. Затем протрите микрофиброй для придания блеска. Повторяйте такую обработку хотя бы раз в год.Важно хорошо ухаживать за вашей мебелью и тогда она будет радовать вас долгие годы.Нельзя допустить попадание прямых солнечных лучей или мощных светильников. Нельзя ставить у батареи или обогревателя - потеряет естественную влагу и потрескается.Пятна грязи убираются с помощью обычного натурального мыла. Протрите пятно влажной салфеткой, смочите ватный диск в мыльном растворе и обработайте загрязнение круговыми движениями. Уберите лишнею влагу сухой тканью, сильно давить не надо. Не используйте для очистки кожи активные химикаты, грубые порошки, все это только навредит обивке.- Чтобы не успело впитаться, быстро промокните тканью или приложите бумажное полотенце. Не растирайте! После протрите раствором мыла без сульфата натрия. Пятно осталось - попробуйте слабый раствор уксуса, лишнею влагу вытрите. Никакое средство очистки не наносите напрямую на обивку. Только на мягкую ткань, которой без лишних трений ведете обработку.промокните жидкость чем - то впитывающим. Хлопковой тканью смоченной в слабом растворе спирта протрите пятно. Делайте это аккуратно, не втирая в кожу.– возьмите лед в пакете и приложите к жвачке. Когда она застынет, ее можно легко снять.– не печальтесь. Спирт вам поможет. Смочите тряпочку и протрите.– это даже во благо. Промокните жир с поверхности бумажным полотенцем. Остатки жира впитаются в кожу без последствий.– тоже во благо, жир, который в нем содержится, смягчит покрытие.Не забывайте пользоваться раз в полгода, в год смягчающими кондиционерами. Не используйте чистящие средства, не предназначенные для кожаных изделий. Может они и очистят грязь, но могут привести к трещинам. Со временем в поры покрытия забивается грязь. В таких случаях можно использовать щетку с мягкими щетинками. Не прилагайте излишних усилий при оттирании пятна. Этим вы сильнее вотрете в поры кожи грязь. В эксплуатации светлая мебель удобнее темной. Проще в уходе. Можно не бояться изменения цвета покрытия после применения средств.Как не ухаживай, на коже могут появиться царапины или потертости. Существует специальный полимер - жидкая кожа. Нанесите на место повреждения тонким слоем, прижмите сухой губкой. Он восстановит структуру. Может не выйти с первого раза, тогда повторите. Мелкие потертости поможет исправить бесцветный крем для обуви.— если ухаживать нет сил и желания. Приобретите мебель из экокожи. По стоимости в разы меньше и хлопот меньше.