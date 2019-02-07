Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем составит -3 градуса, ночью -7 градусов. 2 градуса тепла ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до 4 градусов мороза. В Актау синоптики прогнозируют +7 градусов днем и +5 градусов ночью. В Актобе будет снег. Температура воздуха днем составит 7 градусов мороза, ночью похолодает до 14 градусов мороза. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.