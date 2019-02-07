Больше ста рабочих щебеночного завода уже девять месяцев не могут получить зарплату. Все рабочие - жители отдаленного Шалкарского района. Сегодня, 7 февраля. десять из них приехали в областной центр, чтобы от имени всех коллег пожаловаться на проблему чиновникам. - Даже не знаем, к кому идти за помощью. В суд обращались – никакого толку. Никто не может выбить у них деньги. Законы не работают, ничего не боятся работодатели, - рассказывает рабочий Мурат Менайдаров. Компания, которая задолжала людям зарплату, – ТОО «Жанатас Актобе». В акимате, как выяснилось, уже давно знакомы с проблемой невыплаты заработной платы работодателем. И теперь чиновники ищут меры воздействия на руководство фирмы. - На сегодня по вашему вопросу мы идем более жестко и кординально. В прошлом году мы дали им предупреждение. Теперь мы выдаем уведомление о том, что мы расторгаем контракт, – прокомментировал ситуацию замакима Актюбинской области Кайрат Бекенов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.