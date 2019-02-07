Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала руководитель управления физической культуры и спорта ЗКО Асия Аманбаева, в 2018 году в области было проведено около трех тысяч спортивных мероприятий, в которых участвовали 129 тысяч человек. – В 2018 году в ЗКО были проведены 11 чемпионатов по таким видам спорта, как зимнее президентское многоборье, шорт-трек, хоккей с шайбой, волейбол, тогызкумалак, шашки, велосипедный спорт, самбо, водное поло, тяжелая атлетика, бадминтон. Чемпионаты страны по водному поло, тяжелой атлетике и бадминтону в области проводились впервые. Также среди лиц с ограниченными возможностями были проведены чемпионаты РК по трем видам спорта: сидячий волейбол, греко-римская борьба, шашки. Были разыграны кубки РК по таким видам спорта, как гребля на байдарках и каноэ, спортивное ориентирование, один этап кубка мира по авиамодельному спорту и пять международных турниров по дзюдо, самбо, боксу, два соревнования по бадминтону и шесть массовых мероприятий, - рассказала Асия Аманбаева. По словам руководителя управления, лидерами по проведению спортивных мероприятий являются Бурлинский, Сырымский и Акжайыкский районы. В конце рейтинга оказались Таскалинский, Бокейординский и Жанибекский районы. Стоит отметить, что общее количество стабильно занимающихся физической культурой и спортом составляет 190 тысяч человек или 27% от общего количества жителей ЗКО. – В 2017 году в области спортом занимались 175 тысяч человек. До конца 2019 года планируется довести количество систематически занимающихся физической культурой и спортом до 31% от общей численности населения области. Главная цель в развитии спорта высших достижений в будущем – завоевание лицензии для участия в составе национальной сборной РК в ХХХІІ летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. На сегодняшний день в области имеются 14 кандидатов по таким видам спорта, как гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля, стрельба из лука, женская борьба, дзюдо, легкая атлетика и настольный теннис, - отметила Асия Аманбаева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.