Но неожиданно их пригласили на прием. Жалобы многодетных матерей выслушали акимы двух районов областного центра, а также соцработники. Порядка пятнадцати женщин рассказали, в каких тяжелых условиях им приходиться воспитывать детей. - Я мать девятерых детей. Муж скончался. Для меня главная проблема – это жилье. Прошу дать хотя бы однокомнатную квартиру, - рассказала чиновникам многодетная мать Базаргуль Досанова. Бесплатные квартиры чиновники, разумеется, никому не обещают. Но постарались проконсультировать каждую многодетную мать. - Разные вопросы задают. Начиная от проведения газа в дом, также вопросы с жильем. Есть вопросы по получению специальных государственных пособий как многодетной матери. Есть вопросы по адресной помощи. Мы все разъяснили, - сообщили сотрудники Актюбинского областного акимата.