Показаниями к применению КТ органов грудной клетки являются: - Объемные образования; - Травма; - Саркоидоз; - Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА); - Воспалительные процессы; - Патология плевры; - Поражение лимфоузлов; - Бронхоэктатическая болезнь; - Эмфизема.

С 1 по 28 февраля действует скидка 15% на компьютерную томографию и рентгеновские исследования. У вас есть возможность пройти обследование в удобное для Вас время, а также в день обращения.

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) – обследование, проводимое с помощью рентгеновских лучей. При этом лучи проходят через тело и дают объёмное изображение в отличие от исследования с помощью обычного рентгена. - Причина в том, как устроен аппарат для КТ: источником рентгеновских лучей является кольцеобразный контур, внутри которого — специальная кушетка для пациента. Так выполняется серия рентгеновских снимков с различных точек и под разным углом, - рассказала заведующая отделом, врач-рентгенолог Елена Харбедия. - Компьютер обрабатывает все изображения и моделируется трёхмерное изображение исследуемого органа. Точность диагностики повышается ввиду того, что врач может посмотреть «срезы» органа. Толщина среза зависит от настроек аппаратуры и может быть до 1 мм.Помимо исследований по стандартным программам мощная станция постобработки даёт возможность проводить и специализированные исследования, такие как аорто- и коронография, виртуальная эндо-, колоно- и бронхоскопия, а также компьютерная денситометрия.– это метод прямой визуализации коронарных артерий с минимальными рисками осложнений. Данная методика даёт возможность оценить состояние сосудов, риск возникновения инфаркта. Исследование обладает двумя важными качествами: с его помощью можно определить состояние стенки коронарной артерии и структуру бляшки, которая вызывает её сужение.— это рентгенологический метод сканирования дыхательных органов. Данный вид обследования чаще всего применяется для того, чтобы выявить сужение бронхов или объёмные образования дыхательных путей, а также их прорастания в стенку или просвет бронхов. Длительность КТ-обследования – порядка 3-5 минут, а эндоскопическая бронхоскопия длится около часа.– это исследование толстой кишки без введения эндоскопа. Оно выполняется с применением современного мультиспирального компьютерного томографа — МСКТ. Именно поэтому это исследование еще называют МСКТ-колоноскопия или колонография. Это современный и комфортный для пациентов метод диагностики.— метод, с помощью которого определяется плотность костной ткани человека. Данные, полученные в ходе такого исследования, обрабатываются компьютерной программой, которая сравнивает результаты с нормальными показателями для людей соответствующего пола и возраста. Плотность костной ткани — это основной показатель, который определяет прочность кости, её устойчивость к механической нагрузке, иными словами, есть остеопороз или нет. На компьютерном томографе можно также обследовать головной мозг, орбиты глаз, лицевой череп и придаточные пазухи носа, позвоночник, щитовидную железу, лимфоузлы шеи, органы грудной клетки и брюшной полости. После компьютерной томографии пациент может вернуться к привычному образу жизни, так как КТ безболезненна и считается безопасным методом. Доза рентгеновского облучения сравнительно мала, а на этом современном томографе сведена к минимуму. Неудобство лишь в том, что надо несколько минут пролежать без движения. Исследование проводят 2 кандидата медицинских наук, 3 врача высшей категории. В отделе создан архив исследований более чем за 15 лет. Высокая квалификация и практический опыт персонала на протяжении более 28 лет способствуют более точной диагностике и выбору оптимальной тактики лечения.Лицензия № ЛО-63-01-003864 от 22.08.2016 г. выдана Министерством здравоохранения Самарской области. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.