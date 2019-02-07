Иллюстративное фото из архива "МГ" – 7 февраля в связи с сильной метелью закрыто движение на автодорогых Аксай-Шынгырау, Таскала-Аккурай-Болашак, Уральск-Таскала-граница РФ. Скорость ветра достигает 15 метров в секунду, - говорится в сообщении службы "112". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.