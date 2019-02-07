ДТП произошло 6 февраля около 18.00 в Шынгырлауском районе, недалеко от поселка Ащысай, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено очевидцами Как рассказали очевидцы, водитель автомашины марки "Нива" не справился с  рулевым управлением и автомобиль слетел с трассы и перевернулся. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что данный факт не зарегистрирован и никаких письменных или устных обращений не было. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.