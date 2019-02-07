В связи с расширением сети международных школ Destination на постоянную работу требуются преподаватели английского языка. Мы предлагаем: • соответствующую оплату труда; • профессиональное обучение за счет фирмы; • возможность карьерного роста; • медицинское страхование; • бесплатное посещение фитнес-центров; • бесплатное обучение иностранным языкам; • скидки на обучение для родственников и друзей; • возможность прохождения стажировки за рубежом за счет компании; • молодой амбициозный и дружный коллектив; • активный и интересный досуг для сотрудников компании. График работы: полная или частичная занятость, пятидневка
Приглашаем к сотрудничеству студентов колледжей и вузов. У Вас есть возможность пройти бесплатное обучение в Destination с последующим трудоустройством.
Отправляйте резюме на следующий эл.адрес: [email protected] Все интересующие вас вопросы вы можете задать позвонив по номеру: 8 778 320 54 46; 918-022 Вы можете прийти к нам и узнать подробнее о вакансии: г. Уральск, ул. Жукова, 1 офис 310. Подписывайтесь на наш Instagram: @destination_kz (можно задать вопросы в дайрект).