Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 7 февраля, порядка 200 работников ТОО "KKS-SICIM" не вышли на работу на месторождение. Люди вышли к руководству компании и потребовали пересмотреть размер заработной платы и условия труда. По словам рабочих, при сложных условиях труда они получают низкую зарплату, которая составляет около 80-90 тысяч тенге. Работники потребовали повышения заработной платы на 100%. Как выяснилось, с предложением руководства компании повысить заработную плату на 25% работники не согласились. С ними разговаривала исполнительный директор ТОО "KKS-SICIM" Алтын Кулбаева. Как заявили в компании, в Аксае у них работают порядка 1600 работников. - По трудовому договору, у работников, не имеющих квалификацию, заработная плата составляет 160 тысяч тенге. У низкоквалифицированных работников зарплата составляет 230-250 тысяч тенге при работе вахтовым методом 28/14 дней. При этом нужно отметить, что в стихийном сборе участвовали работники, которые устроились в компанию всего месяц назад. Мы согласны повысить заработную плату на 25%. Она будет повышаться в зависимости от квалификации работников, - заявили в компании. В настоящее время на месте находится руководство компании, представители акимата, прокурор района, инспектор труда, начальник районного отдела полиции. В ходе беседы прокурором района предложено подать коллективное обращение, которое, по словам прокурора, будет рассмотрено в установленном порядке. В настоящее время работники готовят коллективное обращение. Следует отметить, что ТОО "KKS-SICIM" зарегистрировано в Атырау. Занимается строительством нефтегазовым магистральных трубопроводов. ТОО является подрядной организацией компании КПО б.в. на 2018-2019 год. Позже Алтын Кулбаева сообщила, что инцидент исчерпан. Сотрудники уехали на месторождение.46D5Wll8T6M Видео предоставлено очевидцами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.