"Нарушение требований пожарной безопасности" и назначить наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с газовым оборудованием сроком на три года, - зачитал приговор судья Руслан Жумагулов.

В пресс-службе уральского городского суда сообщили, что Александр Калинин, работая слесарем-монтажником в ТОО «РЦКУ- Уральск» допустил ряд нарушений к соблюдению требований к пожарной безопасности. - В октябре 2017 года при замене счетчика в ночном клубе «Шале» Калинин не примененил устройства защиты производственного оборудования, исключающих образование в помещении горючей среды и не соблюдал требования о применении искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами. Это привело к возникновению пожара и локальному выгоранию всего помещения ночного клуба. Хозяину клуба причинен особо крупный ущерб в виде восстановительных работ на общую сумму 120 155 990 тенге, - сообщили в пресс-службе суда. Суд признал его виновным. - Александра Калинина признать виновным по ст. 292 ч.2 УК РКЗа Александром Калининым установлен пробационный контроль на весь назначенный срок. Гражданский иск пострадавшего владельца "Шале" был удовлетворен частично. Суд постановил взыскать с ТОО "РЦКУ-Уральск" в пользу ИП "Охватов" материальный ущерб в размере 120 миллионов 155 тысяч 990 тенге. Владимир Охватов пояснил, что он просил взыскать 420 миллионов тенге, однако суд удовлетворил только 120 миллионов, остальную сумму он намерен обжаловать в гражданском порядке. - Сгорели то от газа, сами понимаете, а "Аймак" (АО "КазТрансГаз Аймак" - прим. автора) не виновен. "Аймак" везде у нас выходит сухим из воды, - заявил Владимир Охватов. Приговор не вступил в законную силу. Напомним, пожар в клубе «Шале» произошел 26 октября 2017 года. Это случилось во время визита в заведение сотрудников газовой службы, которые пришли установить прибор учета газа. В ликвидации сильного возгорания приняли участие 19 единиц пожарной техники и 65 человек личного состава. Площадь пожара составила 800 кв. метров. В апреле 2018 года Владимир Охватов заявил, что расследование по пожару в его клубе затягивают