Иллюстративное фото с сайта dpchas.com.ua Сотрудники управления государственных доходов по г.Атырау проверили ряд торговых точек города Атырау на использование контрольно-кассовых машин в режиме онлайн. -В ходе рейда было проверено около 300 бутиков, в отношении предпринимателей было заполнено 22 протокола по статье 284 КоАП "Нарушение порядка применения контрольно-кассовых машин", по ним были вынесены предупреждения. Также налогоплательщикам были разъяснен порядок применения контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных в РК. Работа по привлечению налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории открытых рынков через нестационарные торговые места, к применению ККМ будет продолжена и впредь, - рассказали в пресс-службе ДГД по Атырауской области. Отметим, что с 1 января лица, осуществляющие деятельность рамках специального налогового режима для субъектов малого бизнеса через нестационарные торговые объекты на территории открытых торговых рынков будут обязаны применять ККМ в режиме онлайн. В настоящее время около 1000 субъектов МСБ нарушают статью 284 КоАП РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.