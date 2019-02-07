В редакцию портала "МГ" очевидцы прислали видео, на котором отчетливо видно, как несколько детей прыгают из окна второго этажа недостроенного здания. На вид детям около 10-12 лет. – 4 февраля около 14.00 увидела, как дети играют в недостроенном здании в 4 микрорайоне, недалеко от Дома ребенка "Мейірім". Трое мальчишек свободно проникли в здание, более того, начали прыгать со второго этажа. Это же опасно! Высота приличная. А вдруг они сломают себе ноги или шею свернут? Кто будет отвечать? Кому принадлежит здание - неизвестно. Почему оно не охраняется? Куда смотрят родители? - возмутилась жительница города. Судя по кадрам, дети хорошо ориентируются в здании. При них были школьные ранцы. Между тем в департаменте полиции сообщили, что по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. – Сотрудники полиции устанавливают личность хозяина строящегося объекта. По данному факту будут приняты соответствующие меры безопасности, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. vWxGlMsC1qwМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.