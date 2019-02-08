Этот овощ своими полезными свойствами может многое. Расскажу рецепт для щитовидки.

Свойства лука - очищающие кожу и кровь, убивающие бактерии, знакомы многим. Это благодаря антиоксидантам в составе. Предлагаю воспользоваться удивительным средством для оздоровления важнейшей железы внутренней секреции.Вам понадобится фиолетовый лук. Он обладает выраженными лечебными свойствами. Фиолетовый цвет овощу придают антациды. Эти вещества помогают организму в борьбе с бактерицидными инфекциями и воспалительными процессами. Перед отходом ко сну разрежьте луковицу поперек, на срезе появится сок. Потрите основание шеи, в районе щитовидной железы, массирующими движениями половинками лука.Влагу с шеи не смывайте и не вытирайте, так и спите. В течение сна оздоравливающее влияние полезных свойств подействуют на щитовидку, восстанавливая ее функцию. Полезно еще приложить по дольке луковице в носки, тоже на ночь. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!