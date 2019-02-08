Иллюстративное фото с сайта ruspekh.ru Такое предложение на круглом столе в Сенате озвучил директор объединения юрлиц "Конгресс молодежи Казахстана" Тохтар Болысов. По его словам, нужно увеличить пособие многодетным матерям в несколько раз и сравнять его со средней зарплатой в регионе. "После получения молодой семьей ипотечного кредита или ипотечного займа при рождении первого ребенка размер займа пусть снижается на 25 процентов. При рождении второго ребенка - еще на 25 процентов. При рождении третьего - еще на 25. И при рождении четвертого ребенка, когда семья считается многодетной, заем полностью погашается государством", - предложил Болысов. Чтобы избежать спекуляций и покупки слишком дорогих квартир, он предложил ограничить эту программу 18 квадратными метрами полезной жилплощади на одного члена семьи. "После воплощения первых двух пунктов нужно ужесточить законодательство в сфере ответственности родителей, уже после создания условий для многодетных семей надо начать жесткий контроль в сфере защиты прав детей", - заметил он. Также предложения касались подготовки психологов в школах. Болысов заявил, что психологи имеют очень низкий уровень квалификации, и сообщил о необходимости пересмотреть статус и обучение психологов в образовательных учреждениях, перенять лучшие мировые практики. "Только тогда мы сможем снизить преступность среди молодежи, которая сейчас составляет 50 процентов от общего числа преступлений", - отметил он. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.