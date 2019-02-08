Жильцы дома 124/2 по улице Мухита рассказывают, что обрушение произошло в момент, когда все спали. - Это произошло в пять утра. Все спали. Вдруг мы услышали грохот, выбежали, оказывается, крыша обвалилась. Мы быстро собрали детей, документы и выбежали на улицу. Потом вызвали спасателей, - рассказывает жительница дома Айгерим Айтимова. По ее словам, власти знали, что их дом был в аварийном состоянии. Гульдана Стамгазиева живет в той самой квартире, где провалился потолок. - В нашей квартире провалился потолок. Мы спали, вдруг грохот, потом посыпались кирпичи и песок. На улицу выбежали в чем были, в пижаме. В нашем доме есть семьи, у которых новорожденные дети, студенты, школьники, - плача говорит Гульдана. На место сразу же приехали все аварийные службы города, а также полицейские и врачи. Также с раннего утра на месте происшествия находится аким города Мурат Мукаев. - Этот дом барачного типа 1978 года постройки. Он находился в аварийном состоянии. Сейчас жители собирают свои вещи. Им будет предоставлено временное жилье, а на месте этого дома будет построен новый по принципу государственно-частного партнерства. Этим семьям будут предоставлены квартиры. Пока будет идти строительство, они будут жить во временном жилье, - сообщил Мурат Мукаев. - Сейчас идет замер территории. Через несколько дней будет определен подрядчик, который займется строительством. Сейчас жители по одному под присмотром спасателей заходят в дом, чтобы забрать необходимые вещи, документы и одежду.4MCPqfXn7gY Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.