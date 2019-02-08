Языковая школа «Destination» оказывает поддержку в поступлении на курсы английского и чешского языков в Чехии, а также поможет в оформлении учебной визы и выборе вуза.

Что такое учеба в Чехии? • Бесплатное образование в государственных вузах; • Европейское качество обучения; • Приемлемые цены на проживание и питание; • Насыщенная культурная и научная жизнь в центре Европы; • Возможность путешествовать по всему Евросоюзу; • Перспектива трудоустройства и успешной карьеры в европейских компаниях.

Государственные университеты Чехии предлагают всем без исключения бесплатное образование на чешском языке. Обучение на английском языке также возможно, и оно доступно по более низким ценам, чем обучение в вузах Британии, США или Канады. По понятным причинам практически 100 % наших абитуриентов не знают чешского языка. Но выучить его русскоговорящему человеку вполне по силам. Поступив на подготовительные языковые курсы в Чехии, вы сможете пройти полноценную подготовку к сдаче вступительных экзаменов и обучению в вузе на чешском языке. Стоимость подготовительных языковых курсов доступная, учитывая дальнейшее бесплатное обучение.Лушаков Роман в Чешском Техническом Университете, г. Прага - В Чехии уже в течение двух лет мы сотрудничаем с языковой академией «MSM Academy». Кроме проведения подготовительных курсов по чешскому языку, MSM Academy помогает нашим студентам адаптироваться в чужой стране, получить нужные документы, выбрать вуз и подготовиться к экзаменам. Мы оказываем помощь в подготовке документов для поступления на курсы, в получении долгосрочной визы и сборе документов для нострификации (официального признания) аттестата, - рассказал директор языковой школы «Destination» Роман Лушаков.«Destination» получает на сегодняшний день благодарные отзывы от студентов нашей области, обучающихся на данный момент в Чехии. Например, Елизавета Загранюк обучается на годовом курсе «Английский язык и подготовка к IELTS». - Однозначно то, что Чехия - очень удобная страна для обучения казахстанцев за рубежом, - поделилась Елизавета. - Центр «МСМ Академия» мне помогает решить проблемы с нострификацией моего аттестата и с выбором вуза. Но особенно хочу отметить и поблагодарить преподавателей, которые здесь нам помогают подготовиться. Я уверена, что благодаря их помощи и моим стараниям, я смогу поступить в Высшую школу экономики. Жумагат Талапов уже прошел годовой курс чешского языка и сейчас обучается на первом курсе одного из чешских университетов. - В сентябре 2017 года я приехал в Чехию. Я не знал ни единого слова на чешском, но благодаря своему преподавателю, успешно сдал выпускной экзамен на уровень В2. Это было сложно, приходилось постоянно учиться. Чтобы сдать этот экзамен, нужно посещать занятия, делать домашние задания и стараться больше общаться с чехами. Обычной зубрежки не достаточно. В целом я доволен, что выбрал Чехию для своего образования, - сказал Жумагат.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.