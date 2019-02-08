Иллюстративное фото из архива "МГ" Сотрудники полиции при проведении оперативных мероприятии по раскрытию квартирных краж задержали семейную пару. - 7 февраля в 9.00 в частном доме по ул.Кулумбетова совершена кража, где злоумышленники, вырвав решетку, через окно проникли в дом. Были похищены золотые изделия, деньги и посуда. Недалеко места происшествия сотрудниками криминальной полиции управления внутренних дел задержаны мужчина и женщина жители г.Актобе, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. Сейчас проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных краж. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.