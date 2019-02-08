В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что, несмотря на предупреждения о закрытии трасс в связи с непогодой, некоторые автолюбители все же выехали на дорогу. - Так, 7 февраля в 15.14 в Каратобинский район, Каратобийнский сельский округ, на автодороге Саралжын-Каратобе, в 20 км от п.Каратобе, силами ДЧС в количестве 4 работника и 1 единицы техники на очищенный участок дороги отбуксированы 3 бортовых автомашины "Газель", которые застряли в снежном заносе. В машинах находились 7 человек. Четверо из них оказались гражданами Российской Федерации. Все они были спасены и в медицинской помощи не нуждаются, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. По данным ДЧС ЗКО, с начала 2019 года управлением единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС ЗКО до населения были доведены 68 СМС-сообщений, из них 10 по штормовому предупреждению и 58 по закрытию дорог. На начало 2019 года сотрудниками ДЧС ЗКО совместно с местными исполнительными органами всего было отбуксировано 198 единиц техники, спасено 223 человека и эвакуировано 168 человек. Спасатели просят жителей области следовать следующим правилам: - Следите за информацией о погоде; - Не выезжайте в дорогу на ночь в буран; - Старайтесь не отклоняться от дороги; - В машине имейте запас продуктов, термос с горячим чаем; - При остановке в сильный буран, разверните машину капотом на ветер; - Периодически отгребайте снег от выхлопной трубы, периодически прогревайте машину, экономя топливо; - Не паникуйте, выходя из машины, страхуйтесь веревкой (шарфом, поясом и т.д.); - Не отходите далеко от машины. И помните при возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру телефона «101», «112».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.