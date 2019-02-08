Жильцы многоквартирного дома с провалившейся крышей пожаловались, что долго не могли дозвониться до экстренных служб, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказала жительница дома 124/2 по улице Мухита Гульдана Стамгазиева, после обрушения крыши они долго не могли дозвониться до скорой и спасателей. – В панике все жильцы начали звонить в скорую и спасателям. Все время было занято. Первыми приехали полицейские. Они сказали, чтобы мы все выходили. Спустя полчаса приехали спасатели. Сначала в дом никого не пускали. Потом сказали по одному заходить и брать только документы и ценные вещи. Было очень страшно, - рассказала Гульдана Стамгазиева. Между тем начальник отдела ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС ЗКО Бакытжан Ихсанов отметил, что вызов поступил в 6.30. – На место незамедлительно прибыли спасатели.  Наши подразделения расположены в разных частях города с соблюдением километража. Спасатели были на месте спустя 30-35 минут после звонка. Тут следует отметить, что машины ехали с включенными световыми маячками. Но все же мы обязаны соблюдать правила дорожного движения, быть уверены, что нас пропускают. Было эвакуировано 44 человека. Были организованы пункты обогрева. Дальнейшим размещением эвакуированных жителей будут заниматься местные исполнительные органы, - рассказал Бакытжан Ихсанов. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что вызов поступил в 7.28, и уже в 7.33 скорая помощь была на месте. Напомним, частичное обрушение крыши многоквартирного жилого дома по улице Мухит 124/2 произошло примерно в пять утра 8 февраля. С раннего утра на месте работают спасатели, врачи и полицейские. Аким города Мурат Мукаев заявил, что жителям будет предоставлено временное жилье, а  старый дом будет снесен. На его месте будет построен новый дом по принципу ГЧП. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.