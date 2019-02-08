Иллюстративное фото с сайта www.allWomens.ru По состоянию на 1 декабря 2018 года численность населения города Атырау составила 338 139 человек, что на 3,1% больше, чем в 2017 году. - За год численность населения областного центра выросла на 10 287 человек, что обусловлено увеличением числа родившихся и снижением смертности населения, - рассказали в городском отделе экономики и бюджетного планирования. Кроме того, в 2018 году по вопросам трудоустройства в центры занятости обратились 8809 человек. Численность официально зарегистрированных безработных составляет 2356 человек. - В прошлом году было трудоустроено 9402 человека, из них по программе «Развитие продуктивной занятости и предпринимательства на 2017-2021 годы» направлено на молодежную практику 567 человек, на общественную работу – 1312 человек, на социальные рабочие места – 339, на постоянную работу – 7184 человека, - уточнили в отделе. Отметим, что в общей сложности в 2018 году на территории города создано 16 882 новых рабочих места. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.