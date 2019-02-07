Если проявить чуточку фантазии и приложить руки можно сделать такой тайничок в любом доме. Нужна только ниша. Необычный шкаф в гостиной пришло в голову сделать моему мужу. Все друзья теперь завидуют. Отправил нас в отпуск и соорудил себе тайную комнату. Все что надо спрятать до поры, до времени, или чтоб не добрались дети и животные, все можно хранить здесь. Ну, это женский подход, а так это хранилище того, что дорого сердцу мужчины. Коллекции спиртного или моделек авто, снасти для рыбалки и охоты. Может у вас есть еще какое - нибудь хобби.