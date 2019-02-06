Уже много лет я использую проверенный способ хранения моей светлой шубки: покупаю марлю в аптеке, добавляю в воду синьку, прям чтоб вода почернела и кипячу в этой воде марлю. Даю окрашенной марле высохнуть и заворачиваю в нее шубу. Марля хлопковая, поэтому хорошо пропускает воздух, а синяя краска защищает мех от порчи. Нельзя хранить шубу грязной или влажной, а также нельзя ее утюжить, даже подкладку.