Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске температура воздуха днем составит -5 градусов, ночью -9. В Атырау осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 2 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 4 градусов мороза. +4 градуса мороза ожидается днем в Актау. Ночью похолодает до -4 градусов. В Актобе также осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит -13 градусов, ночью -22 градуса.