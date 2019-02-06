В Курмангазинском районе Атырауской области, граничащей с РФ, полицейские задержали двух подозреваемых мужчин, занимавшихся отстрелом скота. - Участковые инспекторы полиции при обходе закрепленной за ними территории в селе Дынгызыл, услышали выстрел. В оперативном режиме экипаж проследовал в сторону места происшествия. В результате двое подозреваемых, пытавшихся покинуть место на автомашине марки "ВАЗ 2106", были задержаны. Выяснилось, что они занимались отстрелом чужого скота. Неподалеку была обнаружена истекающая кровью лошадь. Кроме холодного оружия и других предметов, необходимых для разделывания туши отстрелянной лошади, также изъято незарегистрированное ружье - обрез, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. В отношении подозреваемых начато досудебное расследование по ст.188 УК РК "Кража" и по ст 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.