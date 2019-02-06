Иллюстративное фото с сайта ru.slovoidilo.ua Если документ будет одобрен всеми странами-членами альянса, республика станет 30-м членом военного блока. И в НАТО, и в Македонии событие назвали историческим. На пресс-конференции по итогам подписания договора генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал этот день «особым». По его словам, вступление Македонии в альянс укрепит стабильность в Балканах и в Европе. - Сегодня исторический день для вашей страны и день, которым мы все можем гордиться, — заявил генсек. Он подчеркнул, что Скопье «уже делает важные вложения в общую безопасность. Министр иностранных дел Македонии Никола Димитров заявил, что Македония прошла «долгую дорогу» к членству в НАТО. По его словам, вступление в НАТО — это возможность сделать мир более стабильным и безопасным. Однако Столтенберг обратил внимание на то, что ратификация таких соглашений является прерогативой парламентов, приведя пример последний всупившей в НАТО страной — Черногорией, где на это ушло почти год. Дмитров также поблагодарил Грецию за то, что страны смогли договориться о переименовании страны. Напомним, что ранее генсек НАТО заявил, что альянс готов принять Македонию при условии смены названия страны. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.