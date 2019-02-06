Жильцы пятиэтажки, расположенной по пр. Азаттык, 60а пожаловались на большие трещины в стенах их квартир, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Скриншот с видео В видео, опубликованном в социальных сетях видно, что в одной из квартир, стены отходят от потолка. На некоторых из них уже распространяются крупные трещины. - В прошлом году мы сделали ремонт, но он не помог, как вы видите, трещины снова дали о себе знать, - говорит автор видео. Как прокомментировали ситуацию в городском отделе жилищной инспекции, чтобы признать дом по пр.Азаттык, 60а аварийным, необходимо провести техническое обследование. В настоящее время из местного бюджета городскому отделу жилищной инспекции выделены средства на проведение технического обследования 21 дома для признания их аварийными. - К сожалению, дом по пр.Азаттык, 60а в этот список не вошел. Очередной список домов, в которых необходимо провести техническое обследование, будет формироваться в конце 2019 года. Однако жильцы смогут провести частное техосбледование на собственные средства, не дожидаясь государственного, - пояснил начальник отдела жилинспекции Кайрат Хабиев.