Как рассказал начальник ДЧС ЗКО Жасулан Джумашев, в 2018 году в области произошло 697 пожаров, в которых погибли 11 человек. – Детей среди погибших нет. Три пожара из 11 случились из-за нарушения правил пожарной безопасности в состоянии алкогольного опьянения. Сумма ущерба от пожаров составила 6 млн тенге. С 1 января 2019 года в регионе произошло 54 пожара, в которых погибли три человека. По ним сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза и будет установлена истинная причина смерти. Травмы в пожаре получил один человек. Среди детей жертв и пострадавших нет, - отметил Жасулан Джумашев. По словам начальника ДЧС ЗКО, в ЗКО проживает более 641 тысячи человек. Для предупреждения пожаров с начала отопительного периода сотрудники ДЧС обошли более 27 тысяч жилых домов и встретились с 63 тысячами жителей. – Всем были вручены памятки по оборудованию печей и электронагревательных приборов. С 4 февраля у нас проходит месячник пожарной безопасности "Безопасная зима". Это никаким образом не касается той трагедии, которая произошла в Астане. Это наше плановое мероприятие, которое перейдет на паводковый период, - сообщил Жасулан Джумашев. Начальник департамента также отметил, что в этом году выпало большое количество снега. – В этом году у нас очень много снега. Промерзание почвы составляет 30-40 сантиметров. В прошлом году промерзание почвы составляло больше метра. В трех районах акимы объявили чрезвычайную ситуацию в целях обеспечения населенных пунктов продуктами питания, ГСМ. В первую очередь паводки происходят из-за того, что из населенных пунктов не вывозится снег. Все районы сейчас активно занимаются вывозом снега. Со стороны ДЧС проводится подготовительная работа к подготовке проведения аварийно-спасательных работ в паводковый период. Созданы пять мобильных групп, которые будут контролировать состояние дорог, мостов, - рассказал Жасулан Джумашев.