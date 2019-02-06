Люди были вынуждены обратиться с жалобой к акиму Актюбинской области Бердыбеку Сапарбаеву. По их словам, на базаре также подняли плату за аренду. - Обстановка накаленная здесь. Нынешний директор собирает деньги с арендаторов необоснованно. За аренду поднял на 5000 тенге. Сказали еще какой-то депозит внести – страховка. При этом торговля слабая. Сейчас мертвый сезон. А у нас дети, семьи, кредиты, - возмущается Алмаз Булекбаев. Люди утверждают, что многие выплаты на рынке делаются нелегально. Якобы им даже не выдают чеки. - На лабораторию по 2000 платим. Тоже нет чеков. Сказали, будем пол ремонтировать, а почему за счет арендаторов? Мы за краску заплатили по 10 000. Почему? Это же коммунальный рынок. Они сами должны платить! – возмущается арендатор Набат Абишева. Скандал дошел до руководства города. Сегодня на рынке побывал аким города Ильяс Испанов. Чиновник пообещал разобраться в ситуации. Создана рабочая группа. На время ее работы на коммунальном рынке сменился директор. Действующего временно отстранили от работы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.